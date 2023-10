Energiespar-Informationsoffensive Grazer wollen Energie sparen: Land Steiermark gibt Tipps Steiermark - Die aktuellen Verwerfungen am Energiemarkt stellen für viele Steirerinnen und Steirer eine große Herausforderung dar. Dementsprechend stark steigen auch die Anfragen in den steirischen Energieberatungsstellen. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (405 Wörter) © LandSteiermark/Binder

Um die Steirerinnen und Steirer dennoch weiterhin bestmöglich bei der Steigerung ihrer Energieeffizienz zu unterstützen, haben Klimaschutzlandesrätin Ursula Lackner und Nachhaltigkeitslandesrat Hans Seitinger heute die neue Energiesparoffensive des Landes Steiermark vorgestellt. Sie soll dem immer stärker steigenden Informationsbedürfnis nachkommen, das bisherige Beratungsangebot ergänzen und möglichst viele Steirerinnen und Steirer zum Energiesparen motivieren.

Das eigene Verhalten zählt

Um unsere Energieversorgung mittel- und langfristig abzusichern, muss uns die Energiewende gelingen. Aber auch kurzfristig müssen Schritte gesetzt werden. Denn: „Jede Kilowattstunde, die erst gar nicht produziert werden muss, tut unserer Energie-Unabhängigkeit und der Umwelt gut”, sind sich Lackner und Seitinger einig. Deswegen startet das Land Steiermark – ergänzend zu dem bereits breiten Beratungs- und Bildungsangebot in der Steiermark – die Energiesparoffensive des Landes. Das Ziel ist klar definiert: „Schon durch kleine Verhaltensveränderungen – ohne Investitionen in bauliche Maßnahmen – kann der Energieverbrauch in einem durchschnittlichen Haushalt um etwa 10% gesenkt werden. Dieses Potential wollen wir gemeinsam abholen!”, führen die beiden weiter aus.

Breites Klima- und Energienetzwerk

Vom richtigen Heizen bis hin zum Aufspüren von Stromfressern im Haushalt reicht das prägnant zusammengefasste Informationsangebot. Alle Tipps und Informationen sind auf der neuen Plattform www.energiesparoffensive.a an einer Stelle zusammengefasst.

Nach mehr als zehn Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit ist das steirische Klima- und Energienetzwerk über das gesamte Bundesland hinweg fest verankert. Für Lackner und Seitinger eine wichtige Grundlage für die Informationsoffensive, die nun genutzt wird. Das gesamte Angebot des Klimaschutz-Netzwerkes in der Steiermark wird auf die Energiesparoffensive hin ausgerichtet, um möglichst hohe Breitenwirksamkeit zu erreichen – von der Klimaschutzbildung in den Schulen bis hin zu den unterschiedlichsten Vortragsangeboten. In weiterer Folge der Kampagne sind von kostenlosen Online-Beratungs-Webinaren über eine Energieberatungs-Roadshow durch die Steiermark bis hin zur Verankerung der Kampagne in steirischen Gemeinden eine Vielzahl an Aktivitäten geplant. „Wir nutzen unser gesamtes Netzwerk – vom Gemeindeservice bis hin zu den vielen anderen Partnerinnen und Partnern -, um unser neues Informationsangebot breit aufzustellen”, führen Lackner und Seitinger aus.

60 Prozent-Budgeterhöhung

Ergänzend zur heute vorgestellten Informationsoffensive wurden in der Regierungssitzung am vergangenen Donnerstag die Budgetmittel für die steirische Energieberatung von 1,3 Millionen Euro für das Jahr 2022 auf 2,1 Millionen Euro erhöht. „Damit stellen wir sicher, dass alle Steirerinnen und Steirer, die eine Beratung benötigen, auch die Förderung dafür erhalten”, so Lackner und Seitinger abschließend.