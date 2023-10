Für drei Jahre Neue Schnitt­stelle: Villach bekommt ein „culture tec lab“ Villach - in „culture tec lab“ entsteht derzeit im Dinzlschloss, wo Projekte Kunst und Technologie miteinander verschmelzen lassen. Gefördert von Stadt, Land und Bund, wissenschaftlich begleitet von der Universität Klagenfurt. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (270 Wörter) Bürgermeister Günther Albel, Innovator Bernd Liepold-Mosser, Kulturreferentin Gerda Sandriesser und Prof. Mag. Dr. Matthias Wieser (Uni Klagenfurt). © Stadt Villach/Astrid Kompan

In Villach entsteht im Dinzlschloss ein Kompetenzzentrum für die Schnittstelle von Kunst und Technologie. „Unsere Zeiten ändern sich rasant, digitale und reale Welten verschmelzen unaufhörlich miteinander. Und natürlich beeinflusst dies auch unsere Wahrnehmung von Kultur und Kunst“, sagt Bürgermeister Günther Albel. Mit der Installation des „culture tec lab“ in Villach setzt die Stadt ein wichtiges Statement. „Die Anlaufstelle für moderne, künstlerisch- technische Projekte im ehrwürdigen Dinzlschloss ist ein Innovationsschritt und hat enorm viel Potenzial.“, sagt Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

Gemeinschaftsprojekt…

Konkret ist dieses Projekt eine Kooperation der Stadt Villach mit der „Flying Opera“ von Bernd Liepold-Mosser und dem Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Universität Klagenfurt. Finanziell unterstützt wird es von Villach, dem Land Kärnten-Kultur und dem Bundesministerium für Kunst und Kultur. Das „culture tec lab“ in Villach ist vorerst für drei Jahre ausgelegt, das erste Projekt wird bereits jetzt am 27. Und 28. September stattfinden. Es ist eine Theaterperformance von Menschen und Drohnen, eine Installation mit Videos und Musik, wobei Schauspielerinnen und technisches Equipment gleichberechtigt auf der Bühne agieren.

Diskussion, Austausch & Diskurs

„Wir wollen mit diesem Schritt lernen, den künstlerischen Diskurs in ein neues Zeitalter zu heben“, sagt Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Unterstützende und begleitende Theorie dazu gibt es dann in Vorträgen und Diskussionen in Kooperation mit dem Institut für Medien- und Kommunikationstheorie der Alpe-Adria-Universität Klagenfurt. Das „culture tec lab“ wird künftig Villach als Drehscheibe für Entwicklungsmöglichkeiten nutzen, um mit den Leuten in Austausch zu kommen und eine Plattform für zukunftsweisende Projekte zu sein.