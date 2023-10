Verkehrsunfall Auto beim Links­abbiegen übersehen: Vier Personen nach Unfall verletzt Krottendorf - Heute Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Krottendorf, weil ein 77-jähriger Lenker, eine 21-Jährige Lenkerin übersah. Bei der Kollision wurden insgesamt vier Personen verletzt. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) © 5min.at

Am 19. September 2022, gegen 10.30 Uhr fuhr eine 21-jährige Frau aus St. Veit an der Glan auf der Seeberg Bundesstraße von Launsdorf kommend in Richtung St. Veit an der Glan. Bei ihr im Auto fuhr ihre Mutter (57) mit. Zu gleichen Zeit bog ein 77-jähriger Mann aus der Gemeinde Launsdorf unmittelbar vor der herannahenden 21-Jährigen im Bereich Krottendorf nach links auf die B 82.

Vier Personen verletzt

Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 77-Jährige den PKW der 21-Jährigen übersehen haben und es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Dabei wurde die 21-Jährige und ihre Mutter sowie der 77-Jährige und seine mitgefahrene Ehefrau (73) unbestimmten Grades verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden die Verletzten in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Straße kurzzeitig gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die B82 kurzzeitig gesperrt. Von den FF Launsdorf, Thalsdorf und St. Veit an der Glan wurde die Aufräumarbeiten durchgeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.