65 Kulturinstitutionen mit dabei

Lange Nacht der Museen findet am 1. Oktober statt

Kärnten - Am 1. Oktober findet von 18 bis 1 Uhr österreichweit die 22. „ORF-Lange Nacht der Museen“ statt. 65 Kulturinstitutionen werden dieses Jahr in Kärnten mitmachen. An 19 Standorten gibt es spezielle Angebote für das junge Publikum.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (221 Wörter)