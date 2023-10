Bei Schlägerungsarbeiten Mit Kettensäge geschnitten: 16-Jährige schwer verletzt im LKH Graz Voitsberg - Bei Schlägerungsarbeiten Montagvormittag, 19. September 2022, wurde eine 16-Jährige schwer verletzt. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) © pixabay

Gegen 10 Uhr führten die 16-Jährige gemeinsam mit einem 49-Jährigen, beide aus dem Bezirk Voitsberg, in einem Wald Schlägerungsarbeiten durch. Nachdem sich die Motorsäge in einem am Boden liegenden Baum verkeilt hatte, versuchte die 16-Jährige diese zu befreien. In der Folge dürfte sie am Gasknopf angestoßen sein und schnitt sich trotz getragener Schutzkleidung in den linken Unterschenkel. Nach der Erstversorgung wurde die 16-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C 17 ins LKH Graz geflogen.