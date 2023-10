Das sagt der WWF Gerüchte brodeln: Sechs Wölfe illegal ab­geschossen? Mölltal - Zu den im Mölltal wild kursierenden Gerüchten, gleich sechs Wölfe sollen dort schon gewildert worden sein, meldete sich jetzt Christian Pichler von der Tierschutzorganisation WWF zu Wort: „Ich schätze es sehr, dass die Polizei diese Hinweise ernst nimmt, nun Erhebungen eingeleitet hat und sorgfältig ermittelt.“ von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (203 Wörter) © Pixabay / Marcel Langthim

Allein: An sechs illegal abgeschossene Wölfe will man beim WWF allerdings nicht glauben. Pichler: “Es könnte möglicherweise ein Wolf einem Wilderer zum Opfer gefallen sei, aber wir kennen das, denn dann beginnt die Gerüchteküche zu brodeln und irgendwann sind es dann ein halbes Dutzend, aber ich schätze es sehr, dass hier von den Behörden versucht wird, Klarheit zu schaffen.”

In den Bergen wird wieder Ruhe einkehren

Illegale Abschüsse stellen für viele Arten wie beispielsweise Luchs, Bär und Seeadler eine ernste Gefahr dar, so Pichler in einem Gespräch mit 5 Minuten. Weil das Vieh von den Almen nun abgetrieben wurde, wird in den Bergen wieder Ruhe einkehren. Die Wölfe jagen dann wieder das, was von der Natur angeboten wird: Rehe, Hirsche und ab und zu junge Wildschweine, die in manchen Gegenden schon zur Plage geworden sind.

“Wölfe sind da und nicht mehr wegzudenken”

Pichler: “Auch wenn man jetzt nichts mehr hören wird, die Wölfe sind da und nicht mehr wegzudenken.” Seitens des WWF wird nur bedauert, dass es noch immer an einer ernsthaften Untersuchung zur Verbreitung der Wölfe in den Alpen mangelt und auch weiter kein Herdenschutz angedacht wird.