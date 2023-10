Jahrhunderttrainer des SK Sturm Graz

Graz würdigt Ivica Osim: Straße und Platz werden nach ihm benannt

Graz - Am 1. Mai des heurigen Jahres verstarb Ivica Osim, der Jahrhunderttrainer des SK Sturm Graz. Nun möchte die Stadt in würdiger Form auch im Straßenbild an den großen Humanisten erinnern. In einer gemeinsamen Pressekonferenz in der Merkur Arena stellten Bürgermeisterin Elke Kahr, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Klubobmann Michael Ehmann gemeinsam mit Sturm-Präsident Christian Jauk die konkreten Pläne vor.

