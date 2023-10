Vorübergehend geschlossen: Kein Sprit: Zwei Kärntner Tankstellen mussten zu­sperren St. Jakob im Rosental & Wernberg - Seit Sonntag, dem 11. September 2022, sind die AVANTI-Tankstellen in St. Jakob im Rosental und Wernberg außer Betrieb. "Wisst ihr etwas darüber?", fragte uns eine 5 Minuten Leserin. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (146 Wörter) Leserstory

“Außer Betrieb! Out of order!” – Vor exakt dieser Nachricht standen viele Kärntnerinnen und Kärntner, die in den vergangenen Tagen bei den AVANTI-Tankstellen in St. Jakob im Rosental und Wernberg auftanken wollten. Eine 5 Minuten Leserin fragte uns daraufhin: “Wisst ihr etwas darüber?”

Kein Sprit mehr

“Leider sind die beiden genannten AVANTI-Tankstellen vorübergehend geschlossen”, heißt es bei der zuständigen OMV Downstream GmbH auf Nachfrage von 5 Minuten. Grund dafür sei ein Produktleerstand. Sprich: Den Tankstellen ist der Sprit ausgegangen. Aktuell werde mit Hochdruck an einer Belieferung gearbeitet, um die Stationen wieder in Betrieb nehmen zu können, so die Zuständigen bei OMV. Wann genau, die Tankstellen wieder öffnen können, ist aber noch unklar.

#Update – Tanken wieder möglich

Zumindest bei der Tankstelle in Wernberg soll das Auftanken in der Zwischenzeit wieder möglich sein, wie Leser berichten.