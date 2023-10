Finale am Faakersee:

Alexander Eder & Band rocken Saison­finale beim Arneitz

Faakersee Arneitz - Mit dem Song „Für diesen Moment“ landete der Niederösterreicher Alexander Eder seinen bisher wohl größten Hit. Bekannt wurde er vor allem, als er Ende des Jahres 2018 an der achten Staffel von „The Voice of Germany“ teilgenommen hat. Er schaffte es damals bis ins Viertelfinale. Diesen Samstag, 24. September 2022 wird der Sänger und Songwriter mit seiner Band und dem Markenzeichen seiner tiefen Stimme das Saisonfinale beim Arneitz am Faakersee einläuten.

von Marketing 1 Minute Lesezeit (131 Wörter) Werbung