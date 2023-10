Die kalte Jahreszeit kommt Derzeit noch 2.937 Corona-Fälle: "Zahlen werden wieder steigen" Kärnten - Mit einer düsteren Corona-Prognose wartete am Montag Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) auf: "Die Fallzahlen werden in den kommenden Wochen wieder steigen", stellt sie klar. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (233 Wörter) © 5min.at

Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Kärnten bei 387,5. Konkret werden derzeit 2.937 Corona-Fälle verzeichnet. “Die Situation ist also stabil”, informierte LHStv.in Beate Prettner (SPÖ) nach den heutigen Sitzungen der Koordinations- und Impfgremien des Landes Kärnten. Doch die Prognosen deuten darauf hin, dass sich dies in den kommenden Wochen ändern werde.

Fallzahlen sollen wieder steigen

Prettner: “Der sommerliche Rückgang neigt sich dem Ende zu. Wir gehen davon aus, dass die Fallzahlen wieder steigen werden, sobald es kälter und die Kärntner ihre Aktivitäten wieder in die Innenräume verlegen werden.” Aus diesem Grund verweist die Gesundheitsreferentin auf die neueste Empfehlung des Nationalen Impfgremiums: “Es wird empfohlen, die Auffrischungsimpfungen mit einem der neuen Variantenimpfstoffe durchzuführen.” Sie hebt hervor, dass der neue, an die BA.1 Variante angepasste Impfstoff, bereits im niedergelassenen Bereich verimpft werde. Kommende Woche sollen auch die Vakzine gegen die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 bei den Kärntner Ärzten und Impfstraßen erhältlich sein.

Änderung steht in den Impfstraßen bevor

Prettner weist außerdem darauf hin, dass die Öffnungszeiten in den Impfstraßen künftig reduziert werden sollen: “Eine zeitliche Veränderung wird vorgenommen.” Wie diese aussehen soll, stehe aber noch nicht fest: “Das Rote Kreuz wird uns im Laufe der Woche entsprechende Vorschläge übermitteln”, so die Gesundheitsreferentin.

Aktuell wird in Klagenfurt, Spittal, Villach und Wolfsbergs freitags, samstags und sonntags jeweils von 8 bis 18 Uhr geimpft.