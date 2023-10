Retro-Party Back to the 90s! Mütze Katze kommt in den V-Club Villach - Pink, grell und ganz schön Retro! Das ist das Motto des V-Clubs am kommenden Samstag, dem 24. September. Das Berliner DJ Team Mütze Katze verschlägt euch direkt zurück in die schrillen 90er Jahre und verspricht einen unvergesslichen Abend "wie in guten alten Zeiten". von Bettina-Chiara Wagner 2 Minuten Lesezeit (330 Wörter) Werbung Bunt-glitzernd verbreitet das DJ-Duo Mütze Katze gute Laune in den Clubs © Mütze Katze

Glitzern bis der Arzt kommt

Zwei charismatische Kätzchen mit gutem 90er-Musikgeschmack, eine Menge Konfetti, viele lachende Gesichter, ein bisschen Wunderkerzen, Feuer auf der Bühne, ganz viel zum Mitsingen, Capri-Sonne für die Menge, Wasserbälle & Luftmatratzen zum Rumwerfen, und und und… So könnte man den kommenden Samstag im V-Club beschreiben. Die Stargäste sind dieses Mal das Berliner DJ-Duo Mütze Katze, die sich voll und ganz dem verrücktesten Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts verschrieben haben. Einmal noch so feiern wie früher? Dann komm am 24. September in den V-Club!

Deutschlands bestes 1990er und 2000er DJ-Team kommt nach Villach © Mütze Katze

Einzigartige Power-Show

Egal ob Vengaboys, Atomic Kitten, Caught in the Act, Rednex, die Atzen, Dr. Alban, Haddaway, Captain Jack, Loona, Mr. President, Lou Bega oder 2 Unlimited… die beiden Jungs stehen regelmässig mit den grossen Stars der 90er & 2000er auf den Bühnen Europas und feiern dabei mit einer sehr druckvollen Musikauswahl eine legendäre Zeitreise in eure Jugend. Sie schiessen Konfetti aus allen Rohren und glitzern bis der Arzt kommt. Kommen wir zu den knallharten Fakten: Ihre Lieblingstiere sind Ohrwürmer und ihr Grinsen ist ansteckend. Am Morgen danach habt ihr definitiv Glitzer im Schlüppi und Muskelkater im Tanzbein. Gänsehaut-Momente und Vollgas-Eskalation sind garantiert. Start im V-Club ab 21 Uhr!

Party vorbei? Das V-Taxi bringt dich heim!

Mach dir nie wieder Sorgen um eine Mitfahrgelegenheit! Mit dem V-Taxi kommst du ganz easy zur nächsten Party in den V-Club und kommst danach auch sicher und problemlos wieder nachhause. Das Beste daran? Behalte deine Shuttle-Rechnung für den nächsten Club-Besuch und tausche sie gegen ein Getränk ein. Wähle einfach die Shuttle-Hotline 04242 33355, lass dich und maximal 7 weitere Partyfreunde abholen und lass den Rechnungsbetrag auf deine V-Shuttlecard laden. Das Guthaben kannst du schließlich für Eintritte, 0,35 oder 0,7 Liter Getränke einlösen. Mega! Auch nach der Heimfahrt lohnt es sich die Rechnung aufzubewahren. Mehr Infos zum Shuttle Service vom V-Club findest du hier.