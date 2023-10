Ein Sommer der Superlative: Megafinale im Arneitz Village: „Danke für eure Treue!“ Faakersee - Wer heuer beim Faakersee war, weiss, wo wirklich immer die Post abgeht: Natürlich beim „Arneitz“. Egal ob Schunkel-Schlager wie Semino Rossi, Schlagerhits von den Nockis, Lederhosenrock von Melissa Naschenweng oder Partykracher von Meilenstein – beim Arneitz ist immer was los. Das Arneitz-Team läutet für dieses Wochenende das „Season-Final“ ein und sagt Danke an alle die heuer mitgefeiert haben. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (187 Wörter) #GOODNews © Sascha Sablatnig / Arneitz

„Wir haben versucht viele tolle Acts zu liefern, die Musik-Genres für alle Altersgruppen zu mischen und auch die Preise so anzupassen, damit Top-Live-Acts auch erschwinglich sind“, zieht Alexander Arneitz sein Resumee zum heurigen Event-Sommer im Arneitz Village. „Wir möchten uns bei allen unseren Gästen recht herzlich bedanken und blicken auf einen schönen Sommer mit vielen einzigartigen Konzerterlebnissen zurück“, schildert der Veranstalter. Das Staraufgebot am Faakersee war schier nicht endend wollend. Wöchentlich lieferte die Arneitz-Crew Events und Stars im Non-Stopp-Modus. Nach dem Harley-Wochenende und dem letzten Abschlusskonzert von TikTok-Star Alexander Eder & Band diesen Samstag, 24. September 2022 soll dann aber Ruhe einkehren.

2023 wird noch besser!

„Nach dem Konzert ist quasi schon wieder vor dem Konzert für uns, daher sind wir jetzt schon am Konzept für das nächste Jahr. Wir wollen uns immer wieder verbessern und noch mehr auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Gäste eingehen“, erklärt Arneitz. Aber wer für 2023 in den Startlöchern steht, will uns noch niemand verraten! Fest steht, es klingt nach weiteren Top-Stars und Acts für den nächsten Sommer.