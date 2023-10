Glückspilz! LottoPlus: Kärntner freut sich über Solo-Sechser Kärnten - Wie cool ist das denn? Für einen Teilnehmenden aus Kärnten endete die LottoPlus-Ziehung am Sonntag mit einem Solo-Sechser. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (55 Wörter) #GOODNews SYMBOLFOTO © ORF / Günther Pichlkostner

Im Anschluss an die gewöhnliche Lotto-Ziehung findet die sogenannte LottoPlus-Ziehung statt. Bei eben dieser Extra-Ziehung strahlte am vergangenen Sonntag, dem 18. September 2022, ein Teilnehmender aus Kärnten wohl über das ganze Gesicht. Denn derjenige erzielte mit dem zweiten von sechs Quicktipps die „sechs Richtigen“ und gewann damit mehr als 220.000 Euro. Ein echter Glückspilz also!