Feuer-Drama in Voderwölch

Nach Leichen­fund in ab­gebranntem Haus: Polizei nimmt Ermittlungen auf

Frantschach-St. Gertraud - Sieben Freiwillige Feuerwehren standen in der Nacht auf Montag, dem 19. September 2022, bei einem Wohnhausbrand in Voderwölch in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud im Einsatz. Wie berichtet, wurde in der Brandruine auch ein Leichnam gefunden. Vermutet wird, dass es sich um die 83-jährige Bewohnerin handelt. Nun hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (163 Wörter)