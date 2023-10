Nach Diebstahl in SB-Laden Polizei sucht Mann mit braun-gelocktem Haar Klagenfurt - Aktuell ist die Klagenfurter Polizei auf der Suche nach einer männlichen Person mit braun-gelocktem Haar. Der Mann wird verdächtigt, eine Handkasse aus einem Selbstbedienungsladen in Klagenfurt gestohlen zu haben. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (79 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Die derzeit unbekannte, vermutlich männliche Person mit gelocktem, braunem Haar soll in der Nacht auf Montag einen Selbstbedienungsladen in Klagenfurt betreten und mit Gewalt eine an einem Holztisch befestigte Handkasse heruntergerissen haben. Dabei wurde sogar ein Teil der Tischplatte mitgerissen.

Wechselgeld gestohlen

Weiters wurde eine mit der Handkasse verschraubte Münzablage mit Wechselgeld gestohlen. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.