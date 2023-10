Dreist! Kupfer­diebe schlugen erneut auf Klagen­furter Friedhof zu Klagenfurt - Wieder haben Kupferdiebe auf einem Klagenfurter Friedhof zugeschlagen. Diesmal wurden Teile eines Kupferportals einer Familiengruft gestohlen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay/fietzfotos Artikel zum Thema Auf Friedhof: Diebe stahlen Kupfer­dächer von Urnen­wänden

Bereits zwischen dem 12. und 14. September 2022 stahlen bisher unbekannte Täter Kupferdächer von Urnenwänden auf einem Friedhof in Klagenfurt – wir haben berichtet. Nun haben die Kupferdiebe erneut zugeschlagen.

Kupfer von Familiengruft gestohlen

Diesmal traf es Teile eines Kupferportals einer Familiengruft. Der Diebstahl dürfte sich zwischen dem 20. August und dem 19. September 2022 zugetragen haben – ebenfalls auf einem Friedhof in Klagenfurt. “Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro”, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten ermitteln in dem Fall.