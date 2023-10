Schlager-Stern platzt der Kragen Melissa Naschen­weng: "Der Hass im Netz ärgert mich schon lange!" Lesachtal - Der Lesachtaler Schlager-Ikone Melissa Naschenweng reicht es: "Der Hass im Netz, vor allem diese Vorurteile, ärgern mich schon lange!" In einem emotionalen Facebook Kommentar nimmt sie nun dazu Stellung. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) © Sony Music

In einem eleganten, schwarzen Kleid präsentierte sich die Lesachtalerin Melissa Naschweng kürzlich bei der 10. „Starnacht aus der Wachau“ in Rossatzbach. Auf Facebook teilte sie den neuen Look auch mit ihren Fans, die sie sogleich mit Komplimenten überschütteten: “Toller Auftritt und tolles Outfit!”, steht dort zum Beispiel geschrieben, worauf Naschenweng auch gleich reagiert: “Danke für eure vielen lieben Komplimente!” Doch auch ihren Hatern versucht die Sängerin ins Gewissen zu reden.

“Ärgern mich schon lange”

“Wenn man einmal anders gestylt wird, ändert sich nicht ein Charakter! Auch nicht ein Herz!”, betont Naschenweng in einer emotionalen Reaktion auf Facebook. “Der Hass im Netz, vor allem diese Vorurteile, ärgern mich schon lange! Aber nicht nur bezüglich meiner Person! Generell!”

Song gegen Hass im Netz

Sie schlägt vor: “Seid doch einfach mal voller Liebe und nicht immer auf Angriff bzgl. auf Fehlersuche!” Auch einen Song will sie der Thematik “Hass im Netz” widmen. Er wird auf ihrem neuem Album GLÜCK zu hören sein.