Jahrzehntelange Verdienste Veldener Frauen­trachten­gruppe feierte 40. Jubiläum Velden - Am Samstag, dem 10. September 2022, feierte die Frauentrachtengruppe Velden ihr 40-Jahr-Jubiläum mit einem ökumenischen Gottesdienst. Unter den vielen Ehrengästen war neben Vizebürgermeister Markus Fantur (SPÖ) auch Obmann Sepp Tschebull von der Kärntner Landsmannschaft Velden sowie Veldens Feuerwehrkommandant Manfred Brugger. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (138 Wörter) © KK / privat

Pfarrer Meriga Suresh und Rainer Gugl gestalteten einen würdigen Gottesdienst, welcher vom Kirchenchor feierlich umrahmt wurde. Obfrau Ursula Graber würdigte in ihrer Ansprache die jahrzehntelangen Verdienste der Gründungsobfrau Traute Siding und verwies auf die kulturellen und karitativen Aktivitäten der Gruppe.

“Ihnen gebührt unsere große Wertschätzung”

Veldens Kulturreferent Markus Fantur (SPÖ) überreichte im Namen der Marktgemeinde Velden eine Jubiläumsspende. „Die Pflege von Tradition und Brauchtum in vielen Facetten und Formen wie die Renovierung von Bildstöcken, Kirchenglocken, Glockentürmen, Uhrwerken u.v.a.m. bis hin zum kulturellen Dialog auch über die Gemeindegrenzen hinweg sowie die gelebte Nachbarschaftshilfe und Unterstützung für in Not geratene Mitbürger waren und sind den Damen der Frauentrachtengruppe ein wichtiges Anliegen und dafür gebührt ihnen unsere große Wertschätzung“, so Fantur.