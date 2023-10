Auch Hauptfeuerwache im Einsatz Fuhr an stehenden Autos vorbei: Motor­radfahrer wurde über Wind­schutz­scheibe geschleudert Villach - Ein 28-jähriger Villach krachte gestern Nachmittag mit seinem Motorrad gegen ein Auto, das gerade wenden wollte und stürzte über die Motorhaube auf den Asphalt. Er musste ins LKH Villach gebracht werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min

Eine 79-jährige Villacherin fuhr gestern Nachmittag, gegen 16.55 Uhr, mit ihrem Auto gerade in Villach auf der Gewerbezeile in die Stadt hinein. Im Bereich einer Kreuzung wollte sie wenden und fuhr daher an den rechten Fahrbahnrand. Die hinter ihr fahrenden Fahrzeuge hielten an, ein 28-jähirger Motorradfahrer fuhr allerdings links an ihnen vorbei und kollidierte mit dem Kotflügel und Reifen des Autos der 79-Jährigen.

Ins LKH Villach gebracht

Daraufhin wurde er über die Motorhaube geschleudert und stürzte auf den Asphalt. Der 28-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach geliefert. Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach und Beamte der Verkehrsinspektion der Stadt.