Durch ein Loch

Mann (29) stürzte sechs Meter in einen Hack­schnitzel­bunker

Bezirk Hermagor - Gestern Nachmittag, am 19. September gegen 14 Uhr, stürzte ein 29-jähriger Mann im Bezirk Hermagor durch ein Loch in einem Hackschnitzelbunker sechs Meter in die Tiefe.

