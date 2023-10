In Einkaufszentrum

"Ich habe das Gleich­gewicht verloren": Mann (89) stürzt bei Roll­treppe auf Ehefrau (85)

Spittal an der Drau - Gestern Mittag, den 19. September kurz vor 12 Uhr, ist ein 89-jähriger Mann auf seine 85-jährige Ehefrau in einem Einkaufszentrum im Bezirk Spittal an der Drau auf einer Rolltreppe gestürzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.