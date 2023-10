Mehrere tausend Euro Schaden 500 Meter Kupfer­kabel gestohlen: "Sie waren bereits verlegt" Graz - Unbekannte Täter werden verdächtigt, zwischen dem 16. und dem 19. September bereits verlegte Elektrokabel gestohlen zu haben. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (69 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Die bislang der Polizei noch gänzlich unbekannten Täter werden beschuldigt, in der Kaiserfeldgasse über einen Bauzaun in eine Baustelle eingestiegen zu sein. Dort stehen sie im Verdacht, fünfpolige Kupferkabel mit einer Gesamtlänge von über 500 Metern gestohlen zu haben. Wie die Polizei berichtet, seien die Einspeiseleitungen für Verteiler bereits in sechs Stockwerken des dortigen Gebäudes eingezogen gewesen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.