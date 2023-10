Horrorzahlen Flut­katastrophe in Pakistan forderte fast 1.500 Tote: Kärntner Verein sammelt nun Spenden Makerspace / Pakistan - Eine Community aus Pakistani veranstaltet am Samstag, den 1. Oktober, eine Spendensammlung im Makerspace in Klagenfurt. Grund dafür: Die schreckliche Flutkatastrophe, die Pakistan kürzlich heimgesucht hat. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) © pixabay / KamiArtist

Die Zahlen lesen sich wie in einem Albtraum: Fast 1.500 Todesopfer, knapp 13.000 Verletzte, 33 Millionen Vertriebene, schwere wirtschaftliche und infrastrukturelle Schäden. Die Flutkatastrophe, die Pakistan vor wenigen Tagen ereilt hat, hat unfassbares menschliches Leid zur Folge gehabt. Nun sammelt die ganze Welt Spenden für die Betroffenen und auch in Klagenfurt gibt es ein Event am 1. Oktober zugunsten der Flutopfer.

Pakistanische Köstlichkeiten im Makerspace

Im “Makerspace Carinthia” in Klagenfurt wird nämlich in eineinhalb Wochen, am Samstag, den 1. Oktober, zwischen 16 und 21 Uhr ein “Food Festival” stattfinden. Dabei können pakistanische Köstlichkeiten probiert werden. Gleichzeitig kann man auch für die Flutopfer spenden. Neben den typischen, pakistanischen Gerichten wird es auch Spiele und Unterhaltung für Kinder, Musik und eine Tombola geben.

Wann und wo: Wann: Samstag, 1. Oktober, zwischen 16 und 21 Uhr

Wo: Makerspace Carinthia, Lastenstraße 26, Klagenfurt Telefonische Kontakte, falls man sonst irgendwie helfen möchte: Janat: 0664 8870 50 24

Naveed: 0664 972 30 23