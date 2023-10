In Maria Saal Topleistungen der LAC-Kids beim Cocoon-Lauf Klagenfurt - Mehrere Topplatzierungen haben die Kinder des LAC Klagenfurt am vergangenen Wochenende beim Cocoon-Lauf in Maria Saal erzielt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (55 Wörter) Von links: Matthias Altenberg, Lucca und Rene Scheibert, Frida Kienzer, Maya Repitsch, Simon Kienzer. © KK

Die Nachwuchsathleten und -athletinnen des LAC Klagenfurt haben sich beim Cocoon-Lauf in Maria Saal am vergangenen Sonntag, den 18. September, sehr gut geschlagen. Mit Matthias und Matteo Cuoni konnten zwei der Kids sogar den Tagessieg in ihrer Altersklasse holen. Simon Kienzer kämpfte sich noch auf den zweiten Platz, drei weitere LAC-Talente waren ebenfalls im Einsatz.