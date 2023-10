Er wird angezeigt Klagenfurter (27) fährt mit E-Bike stark alkoholisiert in geparktes Auto Klagenfurt - Heute in den frühen Morgenstunden, gegen 6 Uhr, fuhr ein 27-jähriger, betrunkener Klagenfurter mit seinem E-Bike in das Heck eines geparkten Autos. Er wurde dabei verletzt und ins Klinikum eingeliefert. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) © Bettina Nikolic

Gegen 6 Uhr am heutigen Dienstag, den 20. September, fuhr ein 27-jähriger Klagenfurter mit seinem E-Bike auf der Reichenberger Straße in Klagenfurt in Richtung Süden. Weil er stark alkoholisiert war, stieß er dort in das Heck eines geparkten Autos und kam zu Sturz. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Klinikum gebracht. Sowohl sein Fahrrad als auch das Auto wurden beschädigt. Der Mann wird nun angezeigt.