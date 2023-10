Wasserschutz Auszeichnung: Diese Gemeinde schützt ihr Grundwasser besonders gut Lieboch - Die steirischen Wasserschutzbauern rund um Initiator Markus Hillebrand wachsen weiter: Nach Gössendorf, Premstätten und Fernitz-Mellach ist jetzt auch die Gemeinde Lieboch österreichweit einzigartig als Wasserschutzgemeinde ausgezeichnet. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (275 Wörter) © LK/Fischer

Beim Grundwasserschutz geht auch die Gemeinde Lieboch neue Wege: Nach Gössendorf (Oktober 2021), Premstätten (März 2022) und Fernitz-Mellach (Juni 2022) trägt jetzt auch die Gemeinde Lieboch den Namen Wasserschutzgemeinde. „Bereits fünf landwirtschaftliche Betriebe der Gemeinde Lieboch haben heuer schon 33 Hektar Begrünungen angelegt, die das Grundwasser schützen und dem Humusaufbau dienen“, so Markus Hillebrand, Obmann der steirischen Wasserschutzbauern. Und weiter: „Boden- und Grundwasserschutz sind gemeinschaftliche Verantwortung. Wir freuen uns, dass Lieboch Teil dieser Pionier-Gruppe geworden ist.“

“Kommt allen Bewohnern zugute”

Um Problemen vorzubeugen, setzt die Gemeinde auf vielfältige Strategien: „Die Gemeinde Lieboch unterstützt die örtlichen Betriebe nun jährlich mit 4.000 Euro beim Humusaufbau, dessen Auswirkungen allen Bewohnern zugutekommen,“ erläutert Bürgermeister Stefan Helmreich. Und weiter: „Als Gemeinde mit den meisten Rückhaltebecken sind wir gegen Hochwasser gut geschützt. Für einen punktuellen, kleinräumigen Starkregenschutz setzen wir verstärkt auf Humusaufbau.“ Wichtiger Teil es ist der regelmäßige Austausch mit Bevölkerung, Jägern sowie Wasserversorgern. So können regionale Schwerpunkte, wie die Anlage von Blühflächen gesetzt werden.

„Erdreich Preis“ für Wasserschutzbauern“

Am 13. September prämierte Umweltministerin Leonore Gewessler die Wasserschutzbauern für das einzigartige Konzept „Wasserschutzgemeinde“ mit dem neu geschaffenen „Erdreich Preis“. Unter 47 in fünf Kategorien eingebrachten Projekten trugen die Wasserschutzbauern den in der Kategorie Bodengesundheit den Sieg davon. Damit will das Umweltministerium zu mehr Bodenschutz motivieren. Die Initiative „Steirische Wasserschutzbauern“, schafft in der Öffentlichkeit Bewusstsein für die vielfältigen Leistungen der Bäuerinnen und Bauern zum Boden- und Grundwasserschutz. Im Schulterschluss zwischen Betrieben, Gemeinden und Öffentlichkeit sehen sie eine nachhaltige Möglichkeit Boden und Wasser zu schützen.