Zwischen Warmbad-Villach und Abfahrt Hermagor "Weder Bauarbeiter noch Maschinen": Was ist auf der A2 los? A2 Südautobahn - Die A2 Südautobahn ist derzeit in beide Richtungen zwischen Warmbad-Villach und der Abfahrt Hermagor nur einspurig befahrbar. Da gestern weder Arbeiter noch Maschinen zu sehen waren, fragte uns ein Leser, was hier denn eigentlich los sei. Wir haben für euch nachgefragt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (157 Wörter) Die halbseitig gesperrte A2 zwischen Warmbad-Villach und Hermagor hat gestern für reichlich Verwirrung gesorgt. © Leser

“Warum ist auf der A2 Südautobahn die gesamte Strecke von Warmbad-Villach bis zur Abfahrt Hermagor beiderseits nur einspurig befahrbar?”, fragt sich ein 5-Minuten-Leser, da auf der gesamten Strecke weder Bauarbeiter noch Baumaschinen zu sehen seien. Wir haben beim Asfinag-Pressesprecher Walter Mocnik nachgefragt und tatsächlich: Es handelt sich um eine Baustelle im Entstehen.

Fertigstellung für erste Dezemberwoche geplant

“Ja, das ist eine Baustelle, die gerade eingerichtet wird”, bestätigt Mocnik gegenüber 5 Minuten eine Vermutung. “Auf zehn Kilometer Länge werden in den kommenden Monaten auf beiden Richtungsfahrbahnen Instandsetzungsarbeiten durchgeführt”, meint er weiter. Dabei sollen vor allem Risse und Fugen in der Fahrbahn behoben und saniert sowie einzelne Betonfelder ausgetauscht und mehrere Brücken saniert werden. Auch Leitschienen und teilweise die Beschilderung sollen erneuert werden. Wie lange die Strecke nun einspurig befahrbar sein soll, sei witterungsabhängig, so Mocnik. “Die Fertigstellung ist aber für die erste Dezemberwoche, gegen 9. oder 10. Dezember, geplant.”