Von 18 auf sechs Monate Sex für Alkohol gefordert: Strafe für Klagen­furter Justiz­beamten wird stark abgeschwächt Klagenfurt / Graz - Am Landesgericht Klagenfurt stand vor einem Jahr ein Beamter der Justizanstalt Klagenfurt vor Gericht. Anklagepunkt: Er hat von einer Insassin Sex gefordert und ihr dafür im Gegenzug Alkohol gegeben. Ursprünglich wurde er zu sechs Monaten Haft verurteilt, nun wurde das Urteil aber in Graz um einiges abgemildert. von Phillip Plattner

Sex gegen Alkohol und andere Vorzüge: Das war die Forderung eines Verwaltungsbeamten der Justizanstalt Klagenfurt an die weiblichen Insassen. Nachdem eine der Häftlinge das Verhalten anzeigte, wurde der Mann am Landesgericht Klagenfurt zu 18 Monaten teilbedingt, sechs Monate davon hinter Gitter, verurteilt. Am Oberlandesgericht Graz war man aber anderer Ansicht und milderte das Urteil ab.

Weitere Konsequenzen noch offen

Im Großen und Ganzen wurde der Schuldspruch zwar bestätigt, die Strafe wurde aber von 18 Monaten teilbedingt auf sechs Monate bedingt und 3.600 Euro abgemildert, wie die Kronen Zeitung berichtet. Weitere Konsequenzen, wie der theoretische Verlust des Pensionsanspruches, sind für den Mann jedenfalls noch offen.