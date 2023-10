VS 9 Fellach "Zur Sicherheit für die Kinder": Villacher Volks­schule sperrt Zufahrt für einige Tage Villach - Die VS 9 in Villach hat sich dazu entschieden, bei dem Projekt "Europäische Mobilitätswoche" mitzumachen. Diese findet diese Woche gerade statt, allerdings muss man die Aktion bei der Volksschule in den Oktober verschieben. Trotzdem möchte man das nutzen, um die Eltern und Lehrer auf klimafreundlichere Alternativen für den Schulweg umzustellen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (152 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com

“Wir werden von 11. bis 14. Oktober die Zufahrt zur Schule sperren lassen”, sagt Lisa Kolb von der VS 9 Fellach gegenüber 5 Minuten. Grund dafür ist die derzeit stattfindende Europäische Mobilitätswoche. Aus zeitlichen Gründen habe man das Event aber nach hinten in den Oktober verlegt. Nichtsdestotrotz wartet man mit einer Aussage auf: “Wir wollen die Eltern und Lehrer darauf aufmerksam machen, vom Auto auf das Fahrrad, die Öffis oder zu Fuß umzusteigen”, so Kolb weiter.

“Da machen wir mit”

Die gesamte Schule nimmt an dem Projekt teil und es ist auch ein Straßenmalwettbewerb am 12. Oktober geplant. An der Auftaktveranstaltung nimmt auch Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) teil. Die Farben werden vom Farbzentrum gespendet. “Normalerweise haben wir immer einen Riesenandrang an Autos bei uns und einen großen Verkehrsstau. Auch aufgrund der Sicherheit für die Kinder haben wir uns gedacht: Da machen wir mit”, meint Kolb abschließend.