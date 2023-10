Konsumentenschutz gibt Rat Stromlieferant der Stadtwerke kündigt Verträge: "Extrem hohe Folgeangebote" belasten Kunden Kärnten - Der AK-Konsumentenschutz berät derzeit viele Stromkunden, deren Energielieferverträge von ihren Stromhändlern gekündigt wurden. Manche Firmen stellen den Stromhandel überhaupt ein, andere bieten extrem teure Folgeverträge an. Die Stadtwerke Klagenfurt geben vorerst Entwarnung: "Von der Kündigung sowie der Tarifänderung sind jedoch keine Kunden in Kärnten betroffen." von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (309 Wörter) © Fotomontage Pixabay & Pixabay/moerschy

Rechtlich betrachtet ist eine Kündigung von Strom- und Gaslieferverträgen von Seiten des Lieferanten unter Einhaltung einer 8-wöchigen Kündigungsfrist zulässig. Eine etwaige Mindestvertragsdauer, üblicherweise das erste Vertragsjahr, gilt es jedoch einzuhalten.

Pull kündigt Energielieferverträge mit Ende Oktober

Pull, eine Marke der Stadtwerke Klagenfurt, kündigt die Stromlieferverträge der Bestandskunden mit Wirksamkeit Ende Oktober. Ein Folgeangebot ab November mit einem Arbeitspreis von 62,68 ct/kWh brutto, ist trotz der aktuellen Situation am Strommarkt, als sehr hoch anzusehen. Der AK-Konsumentenschutz empfiehlt allen Betroffenen den Tarifkalkulator der E-Control (www.e-control.at/tk) zu verwenden, um einen möglichst günstigen Fixpreistarif zu finden. Dabei sollte der Lieferbeginn ab 1. November 2022 datiert werden, um bis zuletzt den alten Preis ausnützen zu können. Bei einem Wechsel sollte man auch dem Netzbetreiber den Zählerstand am Wechselstichtag bekanntgeben.

Keine Folgeangebote

Auch Grünwelt Energie kündigt die eigenen Stromkunden, um eine Tarifumstellung auf einen Arbeitspreis von 99,90 ct/kWh zu erreichen. MAXENERGY Austria Handels GmbH kündigt aktuell ebenfalls die eigenen Stromkunden mit Wirksamkeit ab Mitte November. Ein Folgeangebot wird nicht gestellt, die Kunden müssen sich einen neuen Lieferanten suchen. Die Firma schlaustrom GmbH stellt den Energievertrieb mit Ende Oktober überhaupt ein und hat alle laufenden Energielieferverträge gekündigt. Eine aktive Anmeldung bei einem anderen Energieversorger durch die Betroffenen ist notwendig, um eine drohende Abschaltung im November zu verhindern.

Update: “Kärntner Kunden nicht betroffen”

Doch die Stadtwerke geben vorerst Entwarnung. “Von der Kündigung sowie der Tarifänderung sind jedoch keine Kunden in Kärnten – auch nicht in Klagenfurt – betroffen”, heißt es. Das Folgeangebot sei ein variabler Tarif, der direkt an den Einkaufspreis für Strom gekoppelt ist. “Dieser Tarif ermöglicht den Kunden – im Gegensatz zu einem Fixtarif – auch von günstigeren Preisen zu profitieren, sobald der Marktpreis wieder nach unten geht.”