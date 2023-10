70.000 Euro Finanzierung vom Land Leader-Projekt: Velden plant neues Viertel Velden - Marktgemeinde Velden nimmt Ortskernentwicklung proaktiv in die Hand und startet groß angelegten Planungsprozess. Die Hälfte der Projektkosten wird über Leader-Mittel in der Höhe von 70.000 Euro finanziert – die Förderzusage hat LR Gruber vor Kurzem überreicht. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (215 Wörter) © 5min.at

Das Örtliche Entwicklungskonzept der Gemeinde Velden legt als Zielsetzung für den Bereich zwischen Klagenfurter und Kärntner Straße sowie zwischen Bahnhof- und Unterwinklernstraße fest, dass dieser umstrukturiert werden soll. „Hier wurde rechtzeitig erkannt, dass das Gebiet mit bestehenden Sport- und Parkplätzen sowie weiteren gewidmeten Flächen großes Potenzial für die Ortskernentwicklung hat. Genau dabei wollen wir mit Leader-Mitteln unterstützten“, sagt Orts- und Regionalentwicklungsreferent LR Martin Gruber.

140.000 Euro-Projekt

Die bestehende Tennishalle im Osten von Velden ist in die Jahre gekommen und wird mit den zehn Außen-Tennisplätzen abgerissen. Durch das Leader-Projekt „Quartiersentwicklung Velden Ost“ soll vermieden werden, dass Einzelgrundstücke abgeteilt und verwertet werden. Die Gemeinde Velden hat daher einen mehrstufigen Planungsprozess gestartet, in den auch die Bürger einbezogen werden, die so aktiv an der Raumentwicklung teilnehmen können. Ziel ist es, in diesem Bereich ein eigenes Viertel zu schaffen, das den Ort als Gesamtes aufwertet. „Solche Initiativen vor Ort, an denen sich auch die Bevölkerung beteiligt, sind sehr wichtig für einen lebendigen ländlichen Raum“, betont Gruber.

Die Kosten für den Planungsprozess belaufen sich auf rund 140.000 Euro, die Hälfte davon wird über die Leader-Förderschiene finanziert. Der zuständige LR Martin Gruber hat die Förderzusage vor Kurzem persönlich überreicht.