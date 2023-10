Schachterlweg Mutter ist verzweifelt: Wegen Baustellen müssen Kinder über ungesicherte Straße gehen Schachterlweg - In Klagenfurt, nahe der Welzenegger Volksschule, wird derzeit am Schachterlweg fleißig gebaut. Zwei Baustellen sind dort, eine von der Stadt, eine von den Stadtwerken. Eine aufgebrachte Leserin und Mutter zweier Kinder meldete sich bei uns: "Genau zu Schulbeginn mussten die Bauarbeiten starten, jetzt müssen die Kinder über die ungesicherte Straße. Wieso?" Wir haben bei der Stadt nachgefragt. von Kucher / Plattner 1 Minute Lesezeit (162 Wörter) © Leser

“Meine zwei kleinen Kinder gehen in die Volksschule VS 14 Welzenegg. Bei der Kreuzung Völkermarkterstraße / Schachterlweg sind genau in der ersten Schulwoche Bauarbeiten gestartet. Nun müssen alle Kinder über eine ungesicherte Straße gehen”, stellt eine junge Mutter von zwei Volksschülern verzweifelt die Sachlage gegenüber 5 Minuten dar. Sie findet es unverantwortlich, dass man genau zu Schulanfang, wo viele kleine Kinder eingeschult werden, die Kleinen einer solchen Gefahr aussetzt.

Baustelle endet in wenigen Wochen

Wir haben daraufhin bei der Stadt Klagenfurt nachgefragt, was es damit auf sich hat. “Tatsächlich gibt es in diesem Bereich derzeit zwei Baustellen”, weiß Straßenbaureferentin Sandra Wassermann (FPÖ). Für eine Baustelle seien die Stadtwerke, für die Andere die Stadt selbst zuständig. “Wir achten bei jeder Baustelle darauf, dass die Gehwege für Schüler frei bleiben”, zeigt Wassermann Verständnis für die Eltern der Kinder. Ein Lichtblick: Wie Wassermann verrät, wird die Baustelle in wenigen Wochen beendet sein.