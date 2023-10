Tickets ab sofort erhältlich Fußball-Fans aufge­passt: Austria Klagenfurt lädt zum ersten Wörthersee-Cup Klagenfurt - Highlight für Kärntner Fußball-Fans: Am 19. und 20. November lädt Austria Klagenfurt zum Wörthersee-Cup, der zum ersten mal in der 28 BLACK-Arena austragen wird. An diesem Drei-Nationen-Turnier werden neben den Violetten die deutschen Traditionsvereine Hertha BSC und TSV 1860 München sowie York United FC aus der kanadischen Premier League teilnehmen. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (242 Wörter) © KK

Sieben Spiele stehen in der Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga noch am Programm, dann geht’s auch für die Austria Klagenfurt in die WM- und Winterpause. Die Violetten bescheren ihren Anhängern jedoch am 19. und 20. November noch ein weiteres Highlight: Dann steigt in der 28 BLACK-Arena die Premiere des Wörthersee-Cups. Neben dem Team von Peter Pacult treten die deutschen Traditionsklubs Hertha BSC und TSV 1860 München sowie York United FC aus Kanada in Waidmannsdorf an.

Herzlichst eingeladen

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Fußball-Fans in Kärnten bei unserem Drei-Nationen-Turnier ein attraktives Teilnehmerfeld anbieten können und wünschen uns, dass möglichst viele Zuschauer ins Stadion kommen. Für unsere Mannschaft ist es der letzte große Auftritt in diesem Jahr, ehe es dann erst im Februar wieder ernst wird“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

Die Auslosung

Die Auslosung für den Wörthersee-Cup hat folgende Halbfinal-Paarungen ergeben: Am 19. November trifft zunächst Gastgeber Austria Klagenfurt auf York United FC (16 Uhr), im Anschluss messen sich Hertha BSC und der TSV 1860 München (18.30 Uhr). Einen Tag später finden dann das Spiel um Platz 3 (15 Uhr) und das Finale (17.30 Uhr) statt. Alle Partien werden über 90 Minuten ausgetragen. Sollte es dann Unentschieden stehen, fällt die Entscheidung durch Elfmeterschießen (mit drei statt wie üblich fünf Schützen).

Tickets für den Wörthersee-Cup können in der Geschäftsstelle des Vereins (Südring 207) sowie im Online-Shop erworben werden.