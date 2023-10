A2 Südautobahn Gräberntunnel wegen riesiger Einsatz­übung heute stunden­lang gesperrt Gräberntunnel - Der Gräberntunnel auf der A2 Südautobahn wird heute wegen einer großen Einsatzübung in den Abend- und Nachtstunden ab 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt sein. Solche Großübungen sind per Gesetz vorgeschrieben, wie die Asfinag berichtet. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (126 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Das Szenario, das im Gräberntunnel auf der A2 Südautobahn geübt wird, ist ein Fahrzeugbrand mit mehreren schwer verletzten Personen. In den Unfall verwickelt sind ein Bus und ein Auto, wobei der Bus zu brennen beginnt. Mehr als 100 Einsatzkräfte von Feuerwehren, Rettung, Polizei und Asfinag nehmen an der Übung teil. Da es sich um eine sehr gefährliche Situation handelt, sei es wichtig, dass derartige Ernstfälle auch regelmäßig geübt werden, so die Asfinag in einer Aussendung.

Wer an der Übung teilnimmt: Feuerwehr Wolfsberg

FF Preitenegg

FF Bad St. Leonhard

Autobahnpolizei

Rotes Kreuz Wolfsberg

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Wolfsberg

Sperre wird spätestens um Mitternacht aufgehoben

Der Gräberntunnel ist für diese Übung in beiden Fahrtrichtungen ab 19 Uhr gesperrt. Die Sperre und die damit verbundene Umleitung über die Anschlussstellen Wolfsberg Nord sowie Bad St. Leonhard wird spätestens um 24 Uhr wieder aufgehoben.