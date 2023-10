Zentrum am Berg in Eisenerz

30 Millionen Euro wurden investiert: Politiker besuchen einzigartige Forschungs­einrichtung

Eisenerz - Landeshauptmann Christopher Drexler hat am 19. September 2022 gemeinsam mit Bundesminister Magnus Brunner das Zentrum am Berg in Eisenerz besucht. Für Minister Brunner, der neben den Finanzen auch für den Bergbau zuständig ist, war es der erste offizielle Termin in dieser Funktion.

von Carolina Kucher