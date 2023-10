Volle Kraft voraus:

Originale Dampflok zu Gast im Shopping Nord

Graz - Am vergangenen Samstag staunten die Besucher des Einkaufszentrums Shopping Nord in Graz nicht schlecht: In regelmäßigen Abständen rollte eine originale Dampf-Lokomotive über die Gleise direkt vor dem Center Richtung Andritz.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (156 Wörter)