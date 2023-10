Historische Geschichte Neuer Anstrich für denkmal­geschützen Fels Grafenstein - Entlang des Weges zur ehemaligen Burg Proßnitz in Grafenstein sollen zwei neue Felsenfresken entstehen, die die Geschichte rund um die Burg in Skarbin und Hildegard von Stein erzählen. Um die Tradition der Weg- und Geschichtsschreibung wieder aufleben zu lassen wurde der Kunstmaler Roland Mutter beauftragt. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (187 Wörter) Landesrat Martin Gruber und Gertrude Nußbaumer-Mayer © Büro LR Gruber/Posch

Der unter Denkmalschutz stehende „bemalte Fels“ von Saager in der Gemeinde Grafenstein erzählt einen Teil der historisch bedeutsamen Geschichte um die ehemalige Burg Proßnitz und der Heiligen Hildegard von Stein. Ursprünglich gab es noch weitere bemalte Felsen entlang des Weges vom Schloss Saager zur ehemaligen Burg in Skarbin, bei denen es heute aber weder Fresken noch Farbreste zu finden gibt.

Kleinprojekt

Familie Nußbaumer möchte die alte Tradition der Weg- und Geschichtsschreibung wiederaufleben lassen und hat daher den bekannten Kunstmaler Roland Mutter beauftragt, zwei Felsenfresken entlang des Weges anzufertigen. „Genau für solche Maßnahmen habe ich 2018 die Kleinprojekteförderung ins Leben gerufen“, sagt der für Orts- und Regionalentwicklung zuständige Landesrat Martin Gruber (ÖVP).

Achttausend Euro Projekt

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf Achttausend Euro, die Hälfte davon werden über die Kleinprojekteförderung finanziert. „Mir geht es darum, regionale und lokale Strukturen zu stärken und so einen nachhaltigen Beitrag zur Orts- und Regionalentwicklung zu leisten. Die Geschichte rund um Hildegard von Stein ist ein gutes Beispiel für so ein förderungswürdiges Kleinprojekt“, so Gruber.