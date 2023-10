Landeslehrlingswettbewerb: Kärntens Speditions­lehrlinge zeigten ihr Können Kärnten - Lieferketten managen, weltweit Transporte organisieren und die Versorgungssicherheit aufrechterhalten: Wie viel Talent im Nachwuchs steckt, bewiesen auch heuer wieder die Teilnehmenden beim Kärntner Landeslehrlingswettbewerb Spedition und Logistik. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (211 Wörter) © WKK/Bauer

Um zu zeigen wie attraktiv und vielfältig eine Lehre in der Spedition und Logistik ist, initiiert die Fachgruppe Spedition und Logistik in der Wirtschaftskammer Kärnten jedes Jahr einen mehrphasigen Lehrlingswettbewerb. Dabei wird neben Fachwissen auch die Kommunikationsfähigkeit abgetestet. „Wir freuen uns sehr über die zahlreiche Teilnahme der Lehrlinge und sind beeindruckt von den jungen Talenten. In den Betrieben wurden die Lehrlinge bestens auf den Wettbewerb vorbereitet und zeigten Spitzenleistungen“, berichtete Markus Ebner, Obmann der Fachgruppe Spedition und Logistik in der Wirtschaftskammer Kärnten. Lehrlingswettbewerbe seien immens wichtig, da sie nicht nur öffentlich auf die Leistungen der Speditions- und Logistiklehrlinge aufmerksam machen, sondern auch Anerkennung und Motivation für die Auszubildenden sind.

Gratulation an die Sieger

„Teamgeist und Begeisterung für den Beruf waren zu spüren“, sagte Ebner und gratulierte allen Siegerinnen und Siegern. Es gibt in Kärnten einen sehr hohen Ausbildungslevel in den Lehrbetrieben. Der Beruf des Speditionskaufmannes oder der Speditionskauffrau sei ein Job für die Zukunft, so Ebner. Das spiegle sich an den Zahlen wider: Hier gibt es die meisten Lehrlinge in der Sparte Transport und Verkehrswirtschaft. „Unsere Betriebe brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer umfangreichen Ausbildung. Nur wenn wir selbst ausbilden, können wir aktiv dem Fachkräftemangel entgegentreten“, so Ebner abschließend.