Sozialorganisation bringt viele Vorteile Ganztages-Gruppe mit 25 Kindern: Diakonie de La Tour übernimmt den Kindergarten Heilandskirche-Graz - Eingebunden in den großen Bildungsbereich der Diakonie de La Tour ist mit Beginn dieses Kindergartenjahres der Kindergarten der evangelischen Heilandskirche in Graz. Die Kooperation mit der großen evangelischen Sozialorganisation bringt viele Vorteile. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (323 Wörter) Kinder, Eltern, Mitarbeiterinnen des Kindergartens sowie Vertreter:innen der Heilandskirche und Diakonie de La Tour bei der gemeinsamen Feier © Mario Sudy

Seit rund 50 Jahren gibt es den traditionsreichen Evangelischen Kindergarten der Heilandskirche-Graz. Ein ganztägig geführte Gruppe mit 25 Kindern, die von zwei Elementarpädagoginnen und zwei Kinderbetreuer:innen betreut werden ist im Gebäudekomplex der Heilandskirche-Graz untergebracht ist. Mit diesem Jahr hat der Kindergarten nun einen neuen Träger: Die Diakonie de La Tour, die über ein großes Bildungsangebot in der Steiermark verfügt. „Wir betreiben schon Kindergärten in Knittelfeld und Hartberg, sowie die „De la Tour Schulen in Seiersberg, Graz, Vasoldsberg, Hartberg, Knittelfeld, Leibnitz und Deutschlandsberg. Über 750 Kinder und Jugendliche werden so von der Diakonie de La Tour allein in der Steiermark in reformpädagogischen Angeboten begleitet“, erzählt Matthias Liebenwein, Geschäftsführer der Diakonie de La Tour in der Steiermark.

Gelebte Multikulturalität

Der „de La Tour Kindergarten Heilandskirche“, wie er ab sofort heißt, hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einer multikulturell geprägten Einrichtung entwickelt und steht laut Maria Tragbauer, Geschäftsführerin der Heilandskirche, für „Offenheit und gelebtes Miteinander.“ In der Kindergartengruppe werden „Kinder mit zahlreichen Nationalitäten und unterschiedlichster Muttersprache begleitet und gemeinsam gefördert“, so Lena Kulmer, zuständige Kindergartenleitung. Die Kooperation mit der Diakonie de La Tour wird auch von Frau Maria Tragbauer positiv gesehen: Die Diakonie de La Tour bringt viel an Erfahrung mit, nicht nur in der pädagogischen Qualität, sondern auch in den administrativen Bereichen sowie bei Aus- und Weiterbildungen.

“Davon werden wir alle profitieren“

„Davon werden wir alle profitieren“, so Frau Tragbauer. Gesegnet haben den neuen partnerschaftlichen Weg der Pfarrer der Pfarrgemeinde Heilandskirche-Graz, Matthias Weigold und Konrektorin der Diakonie de La Tour, Pfarrerin Astrid Körner: „Jedes Kind soll in seiner Einzigartigkeit und Besonderheit seinen Platz in dieser Welt finden, an dem es sich entfalten kann. Nur so können wir gemeinsam wachsen und Zukunft gestalten.“ Als solcher Ort soll sich der „de La Tour Kindergarten Heilandskriche“ im Sinne aller dort begleiten Kinder weiterentwickeln.