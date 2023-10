Welt-Alzheimertag 30.000 Alzheimer-Fälle in Kärnten: "Neu­erkrankungen nehmen massiv zu" Kärnten - Seit 1994 findet am 21. September der Welt-Alzheimertag statt. Weltweit sind etwa 35 Millionen Menschen von Demenzerkrankungen betroffen. Und es werden jedes Jahr mehr. Alleine in Kärnten geht man pro Jahr von rund 2.000 Neuerkrankungen aus. Prognosen zufolge wird sich die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen bis 2050 verdoppeln. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (471 Wörter) © Pixabay / Gerd Altmann

„Demenz wird zu einer der größten gesellschaftlichen Herausforderungen in den kommenden Jahrzehnten“, meinte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) im Rahmen einer Pressekonferenz gemeinsam mit Bürgermeisterin Maria Knauder (SPÖ) und Bürgermeister Herbert Gaggl (ÖVP).

Maßnahmen gesetzt

Das Land Kärnten habe deshalb in den vergangenen Jahren schrittweise Maßnahmen ausgebaut – „angefangen von Informations- und Servicestellen, über spezielle Schulungen für Pflegefachkräfte, Entlastungsmaßnahmen für pflegende Angehörige bis zur Sensibilisierung und Schulung von MitarbeiterInnen im öffentlichen Dienst“, erklärte Prettner. „Besonders Sensibilisierungsmaßnahmen für die Bevölkerung werden immer wichtiger. Denn es geht ganz wesentlich darum, demenziell erkrankte Menschen in unserer Gesellschaft, also in unserer Mitte, zu halten. Dafür ist es notwendig, über die Erkrankung und über den richtigen Umgang mit Betroffenen Bescheid zu wissen“, so die Gesundheitsreferentin.

Bürgermeister Herbert Gaggl, LHStv.in Beate Prettner und Bürgermeisterin Maria Knauder © Büro LHStv.in Prettner

Schulungen für Bevölkerung

Das Land Kärnten setzt seit Jahren auf Schulungen: „Mittlerweile stehen die Vorträge und Seminare allen Interessierten offen. Zudem bieten wir ganz gezielt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst Workshops an. Bis jetzt haben rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst die Ausbildung absolviert. Morgen findet im Bildungshaus Schloss Krastowitz wieder ein Tagesseminar ,Hilfreiches für den Umgang mit Menschen mit Demenz im Arbeitsalltag‘ statt“, informierte Prettner. „Wir werden die Ausbildungsangebote jedenfalls weiter verstärken – und zudem unsere speziellen Angebote forcieren, wie etwa die Schulungen für Beschäftigte in Museen, Galerien und anderen Kultureinrichtungen; aber auch unsere Schulungen für die rund 300 Ehrenamtlichen in unseren Gemeinden mit Pflege-Nahversorgung.“

Für Prettner ist klar: „Viele Menschen scheuen den Umgang mit demenziell erkrankten Menschen: Sie wissen schlichtweg nicht, wie sie sich verhalten sollen, sind also verunsichert und ziehen sich zurück. Gerade dieser Rückzug und die soziale Isolation der Betroffenen ist fatal. Deshalb ist es so wichtig, die Bevölkerung aufzuklären und sie in ihrer Demenzkompetenz zu schulen“, sagte Prettner.

St. Andrä holt Demenz vor den Vorhang

Froh zeigte sich die Gesundheitsreferentin darüber, dass sie viele initiativfreudige Gemeinden an ihrer Seite weiß. Wie Bürgermeisterin Maria Knauder von St. Andrä erklärte, habe ihre Gemeinde im Jahr 2019 das Vorhaben gestartet, „das Thema Demenz vor den Vorhang zu holen“. Mehr als 70 Prozent der St. Andräer Gemeindemitarbeiterinnen und -mitarbeiter haben eine spezielle Ausbildung absolviert, parallel dazu wurden mehrere Demenzprojekte umgesetzt – „dafür wurden wir jetzt vom Innenministerium mit dem Titel Demenzkompetente Gemeinde Österreich ausgezeichnet“, erklärte Knauder.

Moosburg wurde zur demenzfreundlichen Gemeinde

Auch der Moosburger Bürgermeister LAbg. Herbert Gaggl startete schon 2014 mit der Idee, Moosburg zu einer demenzfreundlichen Gemeinde zu machen. Seither wurden zahlreiche Projekte umgesetzt – vom Kärntner Demenzmarsch über das Demenzcafe und das Generationencafe und ehrenamtliche Demenzbegleitung bis zu Mitwelten-Schulungen für Gemeindebedienstete, MitarbeiterInnen von Bank, Post, Geschäften, Feuerwehr, Polizei. „Die Moosburger Bevölkerung hat jetzt einen ganz anderen Blick auf Demenz“, stellte Gaggl fest.