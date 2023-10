Rock’n’Roll World Cup 2022 Kärntner Tanz­paare rockten den World Cup Stadthalle Villach - Am Montag, dem 19. September 2022, endete der größte Rock’n’Roll World Cup 2022 in der Draustadt. Mit Salti und Todesstürzen brachten 720 der weltbesten Rock ́n ́Roll-Akrobaten die Zuschauer in der Villacher Stadthalle zum Staunen. Mehrere österreichische Paare und Formationen schafften es sogar ins Finale! von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (175 Wörter) #GOODNews © Jailhouse Rock'n'Roll Club

Das monatelange harte Training, zahlreiche Konditions- und Ausdauertrainings und neue Choreografien haben sich ausgezahlt: Die österreichischen Paare glänzten mit hervorragenden Leistungen beim Rock’n’Roll World Cup 2022 in der Villacher Stadthalle. Am Samstag schafften es drei österreichische Paare und eine Ladies-Formation ins Finale und am Sonntag ein Paar und zwei Girls-Formationen.

© Jailhouse Rock'n'Roll Club

Erfolgreicher World Cup für die Österreicher

Der Veranstalter des größten internationalen Tuniers – der Jailhouse Rock’n’Roll Club – hatte gleich zwei Paare im Finale. Nicole Schojer und Sandro Spendier ertanzten sich in der Main Class Free Style den hervorragenden 6. Platz und sind nun auf dem 11. Platz in der Weltrangliste. Eva Wernig und Aaron Wagner schafften in der Klasse Couple Dance Show mit einem 6. Platz ebenfalls den Sprung ins Finale. Marie Strasser und Michael Gubesch ertantzten sich in der Main Class Contact Style den 22. Platz.

Zwei Children-Paare des Jailhouse Rock’n’Roll Clubs nahmen zum ersten Mal an einem World Cup teil. Isabella Franc und Tobias Lamprecht landeten auf dem 17. Platz und Lilly Drewett und Maxim Oberrauter auf dem 20. Platz.