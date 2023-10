Mit exklusiver Hörprobe EU-Bauer im "Un­ruhestand": Manfred Tisal singt Loblied auf alle Senioren Villach & Pörtschach - Na, wenn das kein Hit wird: EU-Bauer Manfred Tisal haut noch einmal auf die Pauke und präsentiert nun 5 Minuten exklusiv eine Kostprobe seines hitverdächtigen Songs. von Manfred Wrussnig 2 Minuten Lesezeit (245 Wörter) Exklusiv EU-Bauer Manfred Tisal © KK Artikel zum Thema Neuer Hit: EU-Bauer Manfred Tisal sattelt jetzt auf Sänger um

Tisal meint dazu: „Im Ruhestand zu sein, bedeutet nicht, auf der faulen Haut liegen zu müssen. Der Vorsatz, nach 28 erfüllten und freudvollen Jahren als ‘Dazwischeneinetschentscher’, Moderator und Humorist weiterhin am Unterhaltungssektor tätig zu sein, blieb bis heute mein Begleiter. Und jetzt, mit 69 Jahren, beginne ich auch noch zu singen. Es muss niemand befürchten, dass ich mich groß in einer Sängerkarriere versuche. Nein, vielmehr darf ich das sein, was ich immer war und am besten konnte: meinen Freunden im Publikum ein beherzter Botschafter von Scharf- und Feinsinn. Mein erster Song ist, wie könnte es anders sein, ein Loblied an alle Senioren.”

Erfahrener Komponist stand ihm zur Seite

Zum Song selbst meint er: „Ich hatte das Glück, dass sich ein erfahrener Profi mit profunden Kenntnissen der Unterhaltungsmusik-Branche meines Textes annahm und eine coole, schwungvolle Komposition anfertigte. Produzent und Komponist Walter Widemair ging dabei mit viel Herz, Können und kommerziellem Gespür zur Sache. Somit durften nun nicht nur Stars wie Karel Gott, Vico Torriani, ‘Kojak’ Telly Savalas oder Claudia Jung seine Fähigkeiten nutzen, sondern auch wir Amateure. Gemeinsam mit dem ‘Quartett Gegendklang’ als Background-Chor entstand in wenigen Produktionstagen unsere ‘happy Sensation für die ältere Generation’ mit dem Titel ‘Senioren sind nur früher geboren‘. Ihr dürft alle jetzt schon gespannt sein, wie sich das Endprodukt, das am 1. Oktober offiziell im Congress Center Pörtschach vorgestellt wird, anhört.“

5 Minuten bekam eine exklusive Hörprobe:

© Manfred Tisal