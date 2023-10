Verkehrslandesräte tagten B317: Gang zum Ver­fassungs­gerichtshof in Vorbereitung Kärnten - In ihrer jährlichen Konferenz haben die Verkehrslandesräte aller Länder mit Vertretern der ASFINAG und des Gemeinde- und Städtebundes eine umfassende Tagesordnung mit fast 50 Besprechungspunkten und rund 40 konkreten Beschlüssen thematisiert. Eine fehlte allerdings: Die zuständige Ministerin Leonore Gewessler (GRÜNE) nahm nicht an der Konferenz teil. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (353 Wörter) © 5min.at

„Dabei wäre gerade jetzt eine intensive Abstimmung zwischen Bund und Ländern wichtig, denn im Verkehrssektor gibt es so große Herausforderung wie noch nie“, mahnen die ÖVP-Landesräte Martin Gruber und Sebastian Schuschnig mehr Dialogbereitschaft ein.

Kärnten will weiter für Sicherheitsausbau der B317 kämpfen

„Offenbar gibt es aber Themen, welche die Ministerin nicht in und mit Kärnten diskutieren will“, so Gruber, der auf den vom Klimaministerium verhängten Planungsstopp zahlreicher Straßenbauprojekte, wie etwa den Sicherheitsausbau der B317, verweist. Auf Antrag von Kärnten wurde über die Aufhebung des von Klimaministerin Gewessler verhängten Baustopps debattiert. Aufgrund des Vetos eines Bundeslandes kam es jedoch zu keinem einstimmigen Beschluss. „Es wäre ein wichtiges Zeichen gewesen, durch einen heutigen gemeinsamen Beschluss klarzustellen, dass die Bundesländer diese Vorgehensweise nicht akzeptieren“, sagte Gruber. Kärnten werde jedoch weiter für den Sicherheitsausbau der B317 kämpfen. „Der Planungs- und Baustopp für die B317 ist rechtlich nicht gedeckt, sicherheitstechnisch mehr als fragwürdig und fachlich nicht begründet“, so Gruber, der derzeit eine Klage beim Verfassungsgerichtshof vorbereitet.

Landesrat Sebastian Schuschnig und Landesrat Martin Gruber © Büro LR Schuschnig

Kärnten fordert Verschiebung der CO₂-Bepreisung

Zudem stellt auch die Teuerung die Länder und den Verkehrssektor vor eine massive Herausforderung. Alleine im Verkehrsbereich liege die Inflation derzeit bei rund 22 Prozent. Aufgrund der explodierenden Energiekosten und der Treibstoffpreise sowie der angekündigten CO₂-Bepreisung fordern die Länder daher vom Bund einen Schutzschirm für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). „Wir wollen keinesfalls, dass die Verkehrsbetriebe die steigenden Kosten an die Fahrgäste weitergeben müssen. Ein Umstieg auf Bus und Bahn muss auch weiterhin eine finanzielle Entlastung sein“, so Schuschnig. Er spricht sich zudem gegen einen Start der CO₂-Bepreisung aus.

“Maßnahmen gegen Extrem-Raser längst überfällig”

Auch weitere verschärfte Maßnahmen gegen Extrem-Raser und Drogenlenker seien für die Verkehrsreferenten längst überfällig. „Seit vielen Monaten ist das Klimaministerium säumig, ein Gesetz für die dringend benötigte Beschlagnahmung von Fahrzeugen vorzulegen. Wir haben die Umsetzung des zweiten Raser-Pakets heute nochmals vehement eingefordert“, so Schuschnig. Auch die Forderung nach einem bundesweiten Strafregister wurde nochmals erneuert.