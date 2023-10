Heute um 20.15 Uhr Rätselhafter Todesfall: Premiere für siebenten Steiermark-Landkrimi Steiermark - Ein Volksmusikstar, eine Rocksängerin, eine Affäre und ein rätselhafter Todesfall: Hary Prinz und Anna Unterberger sind wieder im Einsatz und nehmen am Dienstag, dem 20. September 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 die Ermittlungen um den titelgebenden „Steirerstern“ auf. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) © ORF/Allegro Film/Stefan Robitsch

Im siebenten Steiermark-Film der beliebten ORF-Landkrimi-Reihe spielt die – auch als Anna F. bekannte – österreichische Songwriterin und Sängerin Anna Friedberg die vielbegehrte Gründerin einer Indie-Band, die unter rätselhaften Umständen ums Leben kommt. Als Chefin des Grazer Ermittler/innen-Duos ist auch diesmal wieder Bettina Mittendorfer zu sehen. In weiteren Rollen spielen u. a. Emily Cox als gefeierter Volksmusikstar sowie Christoph Kohlbacher, Daniel Langbein, Stefan Gorski, Ursula Ofner, Ferry Öllinger und Sascha Geršak. Das Drehbuch (basierend auf dem gleichnamigen Roman von Claudia Rossbacher) stammt einmal mehr von Maria und Wolfgang Murnberger, der auch wieder für die Regie verantwortlich zeichnet.

„Es war sehr schön, wieder zu Hause zu sein“

Die in der Steiermark aufgewachsene und nun in Berlin lebende Anna Friedberg über die Dreharbeiten in ihrer Heimat: „Es war sehr schön, wieder zu Hause zu sein – buchstäblich nur 30 Kilometer von dort entfernt, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin heutzutage nicht mehr so oft in der Steiermark, deshalb habe ich es sehr genossen, zwischen den Dreharbeiten ein paar Wochen zu Hause zu verbringen, guten Wein zu trinken und mit Familie und Freunden abzuhängen.“

Mehr zum Inhalt Rocksängerin Alex (Anna Friedberg) verbindet mit Volksmusikstar Jana (Emily Cox), dem strahlenden Gesicht von „Jana und die Lausbuam“, nicht nur ein gemeinsamer Produzent (Sascha Geršak als Jack Riedl), sondern auch eine umstrittene Liebe. Als Alex unter rätselhaften Umständen ums Leben kommt, glaubt Jana weder an einen Unfall noch an Selbstmord. Kommissar Bergmann (Hary Prinz) und seine Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) finden heraus, dass jemand bei ihrem Tod nachgeholfen haben muss. Aber wer – und warum? LKA-Chefin Nicole Sturm (Bettina Mittendorfer) vermutet ein Tatmotiv im privaten Bereich und in der wilden Vergangenheit des Opfers. Bergmann und Anni wiederum glauben, dass es ums Geschäft gehen könnte, denn Jana wollte nicht nur privat neue Wege gehen, sondern auch musikalisch. Das hätte das Ende für die „Lausbuam“ bedeutet und wäre für ihre Familie und ihren Ex-Mann ein finanzielles Desaster.

Fortsetzung folgt …

Noch einmal führt die ORF-Landkrimi-Reihe in die Steiermark, wenn voraussichtlich noch im Dezember in ORF 1 „Steirergeld“ fließt. 2023 geht es weiter nach Kärnten, Nieder- und Oberösterreich, wenn die Filme „Immerstill“, „Der Schutzengel“ und „Zu neuen Ufern“ ihre Premieren feiern.