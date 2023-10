Eröffnungsfeier

Neues Sport­hotel wurde in Ferlach eröffnet

Ferlach - Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) eröffnete am Dienstag, dem 20. September 2022, das Sporthotel am Gelände des Hockey-Training-Centers (HTC) in Ferlach. Das ganzjährig geöffnete Hotel wurde innerhalb von nur sechs Monaten errichtet und verfügt über 63 Zimmer und Apartments.