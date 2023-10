Wettervorhersage Sonnig und trocken: So wird der Mittwoch in Kärnten Kärnten - Sonnig und trocken wird der Mittwoch in Kärnten. Mit bis zu 17 Grad wird es wieder relativ kühl. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (62 Wörter) © Rosie Orasch

Am Mittwoch wird es sehr sonnig, nur zwischendurch ziehen auch mal dichtere Wolkenfelder durch. Es bleibt trocken. Weiterhin kühl, in der Früh regional mit Bodenfrost, am Nachmittag maximal 12 bis 17 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.