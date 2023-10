In der gestrigen Show Brüllender Auftritt bei “Die Höhle der Löwen”: Grazer Unternehmen stellt cooles Produkt vor Graz - Das Gründerduo von Flasher betritt am 19. September die Höhle der Löwen, um ihr Produkt vor 5 Investor*innen zu präsentieren. Der Auftritt liegt in der 4. Folge der aktuellen Staffel des bekannten TV-Formats, welche um 20:15 Uhr auf VOX ausgestrahlt wird. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (337 Wörter) Dr. Ines Wöckl und Dr. Alexander Rech präsentieren die Smart Mobility Beleuchtung _Flasher_. Sie erhoffen sich ein Investment von 150.000 Euro für 10 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen. © RTL/Bernd-Michael Maurer

In der vierten Folge von “Die Höhle der Löwen” gibt Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg nicht nur Gas, sondern macht auch eine Vollbremsung! Der Löwe testet auf einem E-Scooter Flasher – zwei intelligente, leuchtende Armbänder, die den Straßenverkehr dank integrierter Blink- und Bremslichter sicherer machen sollen. “Mit Flasher bringen wir Licht ins Dunkle und Sicherheit auf die Straßen”, so Dr. Alexander Rech (30), denn Fahrrad- und Scooterfahrerinnen sind im Straßenverkehr oft gefährdet. Sie werden leicht übersehen und andererseits können sie nur schwer anzeigen, in welche Richtung sie fahren wollen. Auf dem Fahrrad sind Handzeichen zwar möglich, aber oft nicht sichtbar und für Fahrerinnen eines E-Scooters oder Lastenfahrrads wird das Handzeichen schwierig, da sie schnell die Balance verlieren können. Auch wird der Hintermann nicht gewarnt, wenn plötzlich stark abgebremst wird.

So funktioniert es

Aus diesem Grund hat er gemeinsam mit Dr. Ines Wöckl Flasher entwickelt. Das Set besteht aus zwei smarten Safety Armreifen für Rad- und E-Scooterfahrerinnen. Blinker, Bremslicht und Zusatzbeleuchtung sind in einem Gerät kombiniert. Die patentierten Armreifen lassen sich durch den Schnappmechanismus schnell anlegen und sind per Knopfdruck einsatzbereit. Während beide Hände am Lenker bleiben, sollen durch einfache Armbewegungen die Blinker aktiviert werden und bei starken Abbremsungen leuchten beide Armreifen nach hinten rot auf. Durch den zusätzlichen Nachtmodus sollen die Fahrerinnen im Dunklen oder bei schlechter Sicht auch dauerhaft während der Fahrt für alle Verkehrsteilnehmer*innen sichtbar sein.

Mehr Menschen für Räder und Scooter begeistern

“Ein Umsteigen auf Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter schont nicht nur die Umwelt, sondern reduziert auch innerstädtische Staus. Doch um eine realistische Alternative zu sein, muss die Nutzung dieser Fahrzeuge sicherer werden. Genau das ist mit unserem Produkt möglich”, ist Wöckl überzeugt. Ihr Ziel ist es, Flasher im stationären Einzelhandel zu platzieren und auch um weitere Produktideen zu ergänzen. Dafür benötigt das Duo ein Investment von 150.000 Euro und bietet zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.