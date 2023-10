Nach 5 Minuten-Bericht SPÖ steigt auf die Barrikaden: "Sind gegen Schließung der BILLA-Filialen" Villach - Der gestrige 5 Minuten-Bericht rund um die beiden Billa-Schließungen in der Franz-Xaver-Wirth- und der Italiener Straße ruft nun auch die Politik auf den Plan. "Die Nahversorgung der Villacher Bevölkerung muss auch in den einzelnen Stadtteilen gewährleistet werden", fordert die SPÖ Villach. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (243 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Anrainer wenig erfreut: Beliebte Billa-Filiale schließt Ende Oktober

Wie berichtet, plant der REWE-Konzern die beiden BILLA-Supermärkte in der Franz-Xaver-Wirth-Straße und der Italiener Straße zu schließen. Die Mitarbeiter werden in einen neuen Markt in der Dreschnigstraße übersiedeln. Eine Tatsache, die der SPÖ Villach gewaltig gegen den Strich geht. Der Grund: “Mit den Schließungen der BILLA-Filialen in Lind und der Italiener Straße verlieren nicht nur die Anwohner ihren Nahversorger, sondern auch die Schüler der CHS und HAK/HAS ihre Jausen-Versorgungsmöglichkeit.”

SPÖ: “REWE-Konzern hat gesellschaftliche Pflicht”

Die geplante Neueröffnung eines Billa-Supermarktes in der Ossiacher Zeile wird seitens der SPÖ kritisch betrachtet, da dort bereits eine Vielzahl an Märkten, unter anderem auch ein bereits neugebauter Billa, existieren. Die Notwendigkeit einer weiteren Filiale werde daher infrage gestellt. „In Zeiten von explodierenden Treibstoffpreisen und des Klimawandels, hat der REWE Konzern auch eine sozial-gesellschaftliche Verpflichtung und muss dafür Sorge tragen, dass ihre Kunden mit dem geringsten und kürzesten Aufwand zu den Produkten des täglichen Bedarfs gelangen“, so SPÖ- Klubobmann Stadtrat Harald Sobe.

SPÖ will gegen die Schließung kämpfen

Es könne daher nicht sein, dass zwei beliebte Filialen dem Sparstift zum Opfer fallen und daraus eine Benachteiligung für weniger mobile Mitbürger entstehe. Die SPÖ Villach will mit allen Mitteln gegen die Schließung kämpfen und mit den Verantwortlichen das Gespräch suchen. “Eine entsprechende Anfrage wurde bereits an die Pressestelle des REWE Konzern gestellt”, stellt die Partei klar.