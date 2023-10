Wanderveranstaltung: Gemeinsam auf den Gipfel des Drei­länderecks Dreiländereck - Nach der wetterbedingten Verschiebung findet die Jubiläumsveranstaltung "10 Jahre Alpe-Adria-Trail" nun am Mittwoch, dem 5. Oktober 2022, ab 10 Uhr am Dreiländereck statt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (179 Wörter) #GOODNews © Pixabay / Michael Kleinsasser

Seit Bestehen des Trails geht jährlich eine gemeinsame Wanderveranstaltung in Slowenien, Friaul-Julisch Venetien und Kärnten über die Bühne. Dieses Jahr wurde ein besonders symbolträchtiger Ort ausgewählt, um das 10 Jahre-Jubiläum dieses einzigartigen Weitwanderweges gebührend zu feiern. Von drei Startorten in Kärnten (Seltschach bei Arnoldstein), Slowenien (Rateče bei Kranjska Gora) und Italien (Fusine bei Tarvis) geht es auf den Gipfel des Dreiländerecks, wo sich die Wanderer zum festlichen Zusammensein treffen. Alle Partner, Wegbegleiter und Freunde des Alpe-Adria-Trail sind herzlich eingeladen.

Wanderstart um 10 Uhr

In allen drei Ländern erfolgt der Start der Wanderung um 10 Uhr. Ausgangspunkt in Kärnten ist die Talstation der Dreiländereck Bergbahn in Seltschach bei Arnoldstein. Bis zum Gipfel des Dreiländerecks sind rund sechs Kilometer und 800 Höhenmeter zurückzulegen. Begleitet werden die Wanderer von Alpe-Adria-Trail-Guides, vorgesehen ist auch eine Zwischenstation mit einer kurzen geschichtlichen Intervention. Die Feierlichkeiten am Berg beginnen dann um ca. 13 Uhr und dauern bis ca. 15 Uhr. Zurück geht es entweder wieder zu Fuß oder mit der Bergbahn (letzte Fahrt um 16 Uhr).