Report zeigt: Social Businesses in Kärnten auf dem Vormarsch Klagenfurt - Das Projekt „Social Innovation Lab Carinthia“ (SILC) ist eine Kooperation zwischen dem Land Kärnten und der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Es läuft bereits seit über einem Jahr erfolgreich und zielt darauf ab, das Bewusstsein für gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen zu aktivieren und Menschen zu ermutigen, Ideen zum Meistern dieser Herausforderungen zu entwickeln. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (387 Wörter) Gesellschaftslandesrätin Sara Schaar und IUG-Leiter Erich Schwarz © Büro LR.in Schaar

Im Rahmen von SILC erstellte die Universität nun einen Report zu gesellschaftsrelevanter Innovationstätigkeit in Kärnten. „Social Businesses sind weltweit auf dem Vormarsch. Für sie steht die Bewältigung gesellschaftlicher und/oder ökologischer Probleme im Vordergrund, der Erfolg wird nicht nur an ökonomischer Leistungsfähigkeit gemessen. Es handelt sich beim nun erschienenen Report um einen ersten Einblick in diese Landschaft in Kärnten und um eine Darstellung von Potenzialen zur Weiterentwicklung“, erläutern Gesellschaftslandesrätin Sara Schaar (SPÖ) und IUG-Leiter Erich Schwarz die Inhalte des Reports, der auf der Homepage des Projektes www.silc.aau.at abrufbar ist.

Eine Vermessung Kärntens

65 unterschiedliche Social Innovations und Social Businesses aus Kärnten wurden identifiziert und sind im Bericht vertreten. Die meisten von ihnen beschäftigen sich mit dem Thema Klimaschutz (28 Prozent), gefolgt von Gesellschaft/Zusammenleben (23 Prozent), nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung (12 Prozent), Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft (12 Prozent) sowie nachhaltige innovative Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion (8 Prozent). „Somit ergibt sich eine große Gruppe, die Beiträge zur Etablierung einer Kreislaufwirtschaft und zur Schaffung von Bewusstsein für nachhaltige und regionale Produktion leistet“, freut sich Schaar als Klimaschutz-Referentin über die Ergebnisse.

Weitere Ergebnisse: Ein Viertel der identifizierten Unternehmungen ist international tätig. Und obwohl das Unternehmertum immer noch eher männlich dominiert ist, zeigt sich bei Social Businesses, dass hier 43 Prozent der Führungspositionen rein weiblich besetzt sind. „Viele Kärntnerinnen und Kärntner beschäftigen sich tagtäglich mit gesellschaftsrelevanten Herausforderungen und entwickeln Innovationen zum Wohle vieler und setzen diese mit unternehmerischen Ansätzen um. Der vorliegende Bericht holt diese sozialen Innovatorinnen und Innovatoren sowie Entrepreneure vor den Vorhang. Der Bericht soll aber nicht nur informieren, sondern auch möglichst viele inspirieren“, so Schwarz.

Schaar: “Social Businesses umfassend fördern”

Im Bericht wird weiters diskutiert, welche regionalen Rahmenbedingungen es für die Unterstützung von Social Businesses braucht. „Für die Politik stellt dieser Report somit eine wichtige Grundlage dar, wenn es darum geht, soziale Innovatorinnen und Innovatoren bestmöglich zu unterstützen. Das Potenzial in diesem Bereich ist in Kärnten jedenfalls groß, die Innovationskraft eindrucksvoll. Es gilt, Social Businesses umfassend zu fördern, sie zu stärken und ihnen Vernetzungen zu ermöglichen“, so Schaar. Ein konkreter nächster Schritt sei die nächste Runde des SILC-Ideenwettbewerbs, der auch darauf abzielt, das Social-Business-Netzwerk in Kärnten zu erweitern.